Etkinlikler konuşuldu

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Nisan- Mayıs Ayları Toplantısı yapıldı. Toplantıya ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı. Toplantıda, Nisan ve Mayıs ayları konuları olan ‘Türkiye ve dünyada etkili okul, iyi okul, kendini yenileyen okul, okul geliştirme‘ hakkında bilgilendirmelerde bulunularak yapılacak projeler, uygulamalar ve modeller üzerinde duruldu.

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