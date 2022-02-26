Etkinlik devam ediyor

Zamanı ve kısıtlı imkânları daha verimli kullanabilmek için Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde kısa sürede Yozgat Merkeze bağlı kırsaldaki okullarda etkinlikleri tamamlamaya çalışacağını ifade eden Böyükata kendisine ulaşacak yeni talepleri de geri çevirmemeye çalışacaklarını belirtti. Süregelen etkinliklerin 26’ncısı, Musabeyli Şehit Mustafa Uğur Ortaokulu’nda 23 Şubat 2022 günü gerçekleştirildi ve programda ‘Musabeyli'den de Piri Reis çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’, ‘Okulda ve Çevrede Proje Yapmak’ başlıkları etrafında öğrencilere ve öğretmenlere bilgiler aktarıldı.

Kurduğu sıcak iletişim atmosferi içerisinde öğrencilerle gerçekleştirdiği diyaloglarda Böyükata her bir sınıfta onlara sorular sordu ve onlardan gelen sorulara da cevaplar verdi. Geleceğe dair hayallerini ifade eden çocuklar arasında beyin cerrahı olmak istediğini ve o alanlarda yenlikler ortaya koymak istediklerini söyleyenler, gemi mühendisi olmak istediğini ve yeni özgün gemiler tasarlamak istediğini söyleyenler vardı. Her öğrencinin söylediğinden hareketle akademisyenler ilgi çekici pek çok konuda sohbet açarak öğrencilerin meraklarını tetiklediler. ‘Köy Koleji’ öğrencilerine yönelik ziyaretlerin çok değerli olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, 7’nci ve 8’inci sınıflarda eğitim gören öğrencilere bilişim teknolojileri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere yapay zeka teknolojilerinden, robotik kodlamadan ve teknofest yarışmalarını anlatarak onları bu konularda bilgilendirdi. Son dönemin yeni uygulaması olan metaverse ve sanal gerçeklik uygulamalarını öğrencilerle paylaştı. Etkinliğin sonunda öğrencileri Bozok Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarlarında deneyler yapmaya da davet etti. Ayrıca öğretmenlerle de bir araya gelen akademisyenler öğrenci projelerinin önemine değindiler. Buluş-icat-keşif, tolerans-hoşgörü-müsamaha, mizaç-karakter-kişilik, ihtiyar-yaşlı-düşkün gibi birbiriyle karıştırılan kavramlardan başlayarak açılan sohbette, ilgi çekici pek çok değer kavramları ile inovasyon, STEM yaklaşımı ve sürdürülebilirlik gibi eğitimle ilgili kavramlar ele alındı. Proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin çok yönlü gelişimine etkisi ortaya kondu. Öğrenci velileri ile sağlıklı iletişimin rolüne de değinildi. Böyükata, ‘Köy Koleji’ nitelemesini niçin yaptığını, düşüncesini destekleyici çeşitli argümanları örneklerle zenginleştirerek açıkladı. Yeni kuşak öğretmen özelliklerinin güçlü yönlerini izah etti ve az öğrenciyle eğitim verilen bu okulların ‘butik özel okul’ görünümüne sahip olduğunu söyledi. Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere gittiği okullara hediye kitaplardan da götürmeye çalışan Böyükata, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde bir miktar dergi ve farklı konularda kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim etti. Katkılarından dolayı destek veren bütün gönüllülere gıyabında teşekkür edildi. Gönüllü olarak gerçekleştirilen etkinliklerin kendileri ve öğrencileri açısından önemine değinen Musabeyli Şehit Mustafa Uğur Ortaokulu Müdürü Necip Eskiciöz, Müdür Yardımcısı Nuri Kocaaslan ve öğretmenler, Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer’e teşekkür ettiler.