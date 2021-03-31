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Etkinliğe büyük ilgi

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde gerçekleştirilen ‘Okuma Etkinliği’ büyük ilgi gördü.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:39
Etkinliğe büyük ilgi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından 11’incisi gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte belde yöneticileri, öğrenci velileri de katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, farklı öğrenci grupları ile bir araya gelerek, bilim ve teknoloji okuryazarlığı konularında farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdi. Seminere katılan öğretmenler faydalı, heyecan dolu ve mutluluk verici bir gün olduğunun altını çizdi. Akademisyenlerin öğrencilerle sohbet etmesinin, bu güne kadar ileriye dönük hiç hayali olmayanların dahi bir kere de olsa ‘ben ne olacağım?’ veya ‘ilerde ne yapmak isterim?’ diye düşünmeye sevk ettiği belirtildi. Çocuklara aktif düşünme fırsatı verildiği söyleşiler olduğu ve faydalı bir etkinlik olduğu ifade edildi. Öğretmenlerle beraber yapılan sohbet ve eğitim seminerlerinin sıkılmadan dinlendiği, birlikte proje fikri geliştirme çalışmasına katılımın sağlandığı, keyifli anlatımla hem gülme hem de bir projeye nasıl başlanması gerektiği konularında fikir sahibi olunduğu söylendi. Eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde temin edilen kitaplar ve malzemelerde öğrencilere dağıtıldı. Etkinliklere yakın ilgi gösteren Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, akademisyenlerin okullara yaptığı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine teşekkür etti. Yöre hakkında bilgiler veren Bahadın Yaşlanma Vakfı Müdürü Dilaver Özcan da düzenlenen programın faydalı olduğunu ifade etti. •HABER MERKEZİ•

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Etkinliğe Büyük Ilgi
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