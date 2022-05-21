Etkinliğe büyük ilgi

Programa konuşmacı olarak Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Ahmet Sargın, Kültür Bakanlığı kayıtlı âşıklarından Yerköylü halk aşığı Aşık Kadir Öğren ve İlahi Sanatçı Recep Kunduz katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından takip edilen etkinlik büyük beğeni ile izlendi. Okur- yazar buluşması kapsamında devam eden programa Halk Aşığı Aşık Kadir Öğren türküleri, ilahi sanatçısı Recep Kunduz ilahileri ile eşlik etti. Daha sonra etkinlik Gazeteci Yazar Ahmet Sargın’ın okuma- yazmanın önemi ve hayatta başarılı olmanın yolları üzerine yapmış olduğu konuşma ile devam etti. Programla ilgili olarak açıklama yapan gazeteci yazar Ahmet Sargın, “Yozgat Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda oldukça güzel ve samimi bir ortamda öğrencilerimizle buluştuk. Son derece faydalı ve güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyiz. Öğretmen, idareci ve öğrencilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Misafirperver okulumuza, öğretmen ve idarecilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Okul Müdürü Orhan Arslan katılımcılar çiçek taktim ederken Gazeteci Yazar Ahmet Sargın ise öğrenciler imzalı kitabını hediye etti.

Haber Merkezi