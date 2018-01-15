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Etkili konuşma eğitimi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ adlı proje kapsamında planlanan etkinlikler devam ediyor.

Etkili konuşma eğitimi

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ adlı proje kapsamında planlanan etkinlikler devam ediyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Etkili konuşma eğitimi

Hafta sonunda 15-29 yaş grubuna dahil gençlerin katılımı ile projenin dördüncü ayağını oluşturan ‘Güzel ve Etkili Konuşma’ eğitimi programı yapıldı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, daha önce ‘Liderlik, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Bağımlılıkla Mücadele’ konularında eğitimler verildiğini hatırlattı.  Son olarak ise ‘Güzel ve Etkili Konuşma’ konulu eğitim çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydeden Uğuz, ‘Gençlerin katılımı ile gerçekleşen eğitim programında farklı konuları ele alıp, eğitimler veriyoruz. Bu eğitim çalışmalarının tamamı, gençlerimizi hayata hazırlamaya, kendilerine olan güveni artırmaya yöneliktir. Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, Kariyere ilk Adım isimli projenin dördüncü eğitimi Güzel ve Etkili Konuşma tekniklerini kapsamaktadır. Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin kitle önünde konuşma fobisinin yenmesi, etkili konuşma ve sunum planlama teknikleri konusunda bilinç kazanması amaçlanmıştır’ dedi.

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