Etkili iletişim eğitimi

5-6 Şubat tarihlerinde 'Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi' düzenleyen SORGED 12-13 Şubat tarihlerinde 'İŞ'te Farkı Sen Yarat' başlıklı proje çerçevesinde "Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi" düzenleyecek. Yapılacak olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Sorgun Gençlik Derneği tarafından, PRODES programı kapsamında yürütülen 'İŞ'te Farkı Sen Yarat' başlıklı proje çerçevesinde 'Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi' 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu eğitim, katılımcıların etkili iletişim kurmayı öğrenerek diğer kişiler ile daha sağlıklı düzeyde etkileşime girme yeteneği kazanmalarını hedeflemektedir. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sayesinde katılımcılar, iyi bir anlatıcı ve dinleyici olmak için gereken özellikleri öğrenecek ve uygulayacaktır. Etkili iletişim kurabilmek; iş, eğitim ve günlük hayatta da oldukça önem taşır. Taşıdığı önem sebebiyle etkili iletişim tekniklerini öğrenmek bireylerin hayat kalitesini direkt olarak etkileyecektir. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ile bireyler, etkili iletişimin dinamiklerine, inceliklerine ve tekniklerine dair en ayrıntılı bilgilere ulaşma fırsatı yakalayacaktır” dedi. Eğitimin katılanlara birçok şeyde katkı sağlayacağını ifade eden Uğuz, “İş hayatında daha profesyonel etkileşim kurmaya katkı sunacak, günlük hayatta insanlarla daha etkin bir şekilde etkileşime geçmeye yardımcı olacak, akademik hayatta sunum yaparken ya da bir topluluğa hitap ederken dikkat çekmeyi sağlayacak, iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmaya zemin hazırlayacak, anlatılan şeyleri daha kolay kavrama becerisi edinme imkanı yaratacak, anlatmak istenilen şeyleri daha iyi ve net ifade edebilme yeteneği kazandıracak, iş-okul-arkadaşlık ilişkilerinizde iletişim tekniklerini öğrenebileceksiniz” dedi. Eğitimin 30 kişilik kontenjan ile sınırlı olduğunun altını çizen Uğuz, “Eğitimimiz 12-13 Şubat tarihlerinde 09.30'da başlayıp, 17.30'da sona erecek. 16-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir” ifadelerini kullandı. Eğitimin yüz yüze düzenleneceğini belirten Uğuz, “ Dolayısıyla eğitime sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Ayrıca eğitimimiz yüz yüze olmasından kaynaklı eğitim süresince katılımcılara dezenfektan tedariki sağlanacak. Eğitim süresince maske takılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Eğitim salonları sürekli havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Tüm katılımcıların HES kodları kontrol edilecek, HES kodu olmayan eğitime alınmayacak ve risk taşıyan katılımcıların eğitime katılmasına izin verilmeyecek. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz “ dedi. •Selma Şahin•