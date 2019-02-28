Etkili iletişim eğitimi devam ediyor

İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından verilen eğitimlere Boğazlıyan ilçesinde devam edildi. Katılımcılara, iletişimin günümüzdeki hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar, kişiler arası doğru iletişim becerileri anlatıldı. İletişim Uzmanı Yılmaz, öğrenme tasarımlarıyla yapılan eğitimde, ekip ruhu ve iletişimin de önemini vurguladıklarını söyledi. Yılmaz, Sorgun ilçesinden başlatmış oldukları ‘İletişim Sohbetleri’ eğitim çalışmalarını Boğazlıyan Devlet Hastanesi’nde devam ettirdiklerini belirtti. Yılmaz, birim sorumlularıyla başladıkları eğitimlere daha sonra klinik bazında hastanede, tüm sağlık çalışanlarına vermeyi planladıklarını anlattı. Yılmaz, ‘’Öğrenim tasarımlarıyla verdiğimiz eğitimdeki amaçlarımız ilgi çekerek, kalplerde ve beyinlerde bir aydınlanma, farkındalık oluşturabilmek, sahada iletişim liderleriyle halka halka büyüyerek, iletişim kazalarını daha aza indirebilmek. Eğitim modülümüz etkili iletişim, motivasyon, beden dili, ikna edici iletişim, stresle başa çıkma, zor insanlarla iletişim eğitimlerini kapsamaktadır. Her ay düzenli olarak devamı olan eğitimlerle bu süreçleri tamamlayacağız” dedi.