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Etkili iletişim anlatıldı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşide, eğitimci Alişan Kapaklıkaya, etkili iletişim ve motivasyon konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkili iletişim anlatıldı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşide, eğitimci Alişan Kapaklıkaya, etkili iletişim ve motivasyon konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Etkili iletişim anlatıldı

Ortaokul 8. Sınıf, Lise 12. sınıflara yönelik söyleşi ilgi gördü. Sarıkaya Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonundaki söyleşide, zaman zaman esprili diliyle salondakileri gülümseten ve örnekleriyle de bol alkış alan Kapaklıkaya, "Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesille toplumumuz daha da gelişecektir. Atatürk´ün dediği gibi ‘Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller’ ile geleceğimizin daha parlak olacağına inanıyorum" dedi.
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “8. ve 12. Sınıf öğrencilerini seçmemizin sebebi, sınava girecekler, sınavda da en önemli unsur motivasyon ve özgüven başarının yarısıdır. Bunları elde ettiğimiz zaman başarımız büyük oranda gerçekleşecektir. Bu düşünce ile sizlere yer verdik.  Böyle değerli bir organizasyonla öğrencilerimizi buluşturduğu için Güntülü Kadın Derneği Başkanı Hicran Temur’a da teşekkür ediyorum” dedi.
Program sonunda Kapaklıkaya, salon girişinde stantta kitaplarını imzaladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekindi.

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