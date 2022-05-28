Esnafa Afet eğitimi

Eğitimde afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatıldı. Seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı. AFAD eğitmeni Özlem Gökdemir verdiği eğitimde, afeti toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa teknoloji ve insan kaynaklı olaylar olarak tanımladı. Heyelan, kaya düşmesi, sel gibi durumların Türkiye’de yaşandığına dikkat çeken Gökdemir, ‘’Afetlere hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz’’ dedi. •Rabia Şahin•