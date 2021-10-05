Eskiyen Okullar yenileniyor

Yozgat’ın Kadışehri İlçesine bağlı Yavuhasan köyündeki okulun yıkılıp, yeniden yapılmasına yönelik çalışmalara başlanıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan köyünde yıkım çalışmaları devam eden Yavuhasan okulunu ziyaret etti. Eline balyoz alıp, yıkıma katılan Aksoy, ‘’Aydınlık günlere ulaşmak için çalışıyoruz!’’ dedi. Aksoy, Yavuhasan İlk ve Ortaokulunu öğrencilerin daha iyi, güzel ortamda eğitim almaları amacıyla güzelleştirmek için hep birlikte çalıştıklarını aktardı. Aksoy, ‘’Karanlıkları aydınlığa eriştirmek için çalışıyor ve çalışmak için de müsait gün, zaman beklemiyoruz. Her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır’’ ifadelerini kullandı.