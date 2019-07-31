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Eserlerini sergiledi

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda el emeği, göz nuru el işçiliği ürünlerini tanıtmak amacıyla ilçe merkezinde stant açıldı.

Eserlerini sergiledi

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda el emeği, göz nuru el işçiliği ürünlerini tanıtmak amacıyla ilçe merkezinde stant açıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Eserlerini sergiledi

Yüzlerce eserin tanıtıldığı stantta el işçiliği, kök boyalı kilim, battaniye, namaz seccadeleri, Türkiye'nin sayılı bakırcılarından olan Erdal Usta'nın göz nuru ile işlediği bakır tablo, saatler, el sanatları ustası Sema Aay’ın ahşabı yakarak esere dönüştürdüğü çalışmaları beğenildi. Saraykent halkı özellikle pazarın kurulduğu, köylerden gelen insanların buluştuğu alandaki sergiye yoğun bir ilgi gösterdi. Evlerde antika değeri taşıyan belki de yüzyılın eskitemediği bakır kazanların, ibriklerin yeni hali görenlerin gözünü alamamasına sebep oldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adem Şahin, göreve yeni başladığı kurumunun kurs faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, özellikle unutulmaya yüz tutan sanatların günümüzde tekrar popüler haline getirilmesinde üzerlerine düşen görevlerin olduğunu söyledi. Şahin, Saraykent İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak yeni başlamanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, ‘Müdürlüğümüz bünyesinde halk eğitim merkezimizin vizyonuna çok büyük katkılar sağlayacak usta öğreticilerin bulunması bizler için kültürümüzdeki önemli değerlerin ortaya çıkarılması noktasında önemli bir adımdır. Benden önce başlayan ve hızla yükselen başarı grafiğini önümüzdeki günlerde daha iyi yerlere getirebilmek önceliklerim arasında olacaktır’ dedi. 

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