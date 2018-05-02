Eserlerini gördüler

Çiçekli Fatma-Ali İçen Ortaokulu’nda Tübitak Bilim Fuarı açıldı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın da katıldığı bilim fuarında, eğitim önemli destek ve katkı sunan Ali-Fatma İçen çifti, inşa ettirdikleri okulda miniklerin yaptıkları bilimsel çalışmaları incelediler.

Ahmet Öçal, eğitime önemli katkı sunan iş adamı Ali İçen’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. İş adamı Ali İçen de eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, kendi adını taşıyan okulda bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu tür bilim fuarları açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.