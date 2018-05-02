Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104283
ALTIN
172.002
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5858
EURO
4.9081

Eserlerini gördüler

SARAYKENT’in Çiçekli köyünde iş adamı Ali İçen tarafından yaptırılan Fatma-Ali İçen Ortaokulu’nda açılan bilim fuarına okulu yaptıran iş adamı İçen ve eşi de katılım gösterdi.

Eserlerini gördüler

SARAYKENT’in Çiçekli köyünde iş adamı Ali İçen tarafından yaptırılan Fatma-Ali İçen Ortaokulu’nda açılan bilim fuarına okulu yaptıran iş adamı İçen ve eşi de katılım gösterdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
3 Okunma
Eserlerini gördüler

Çiçekli Fatma-Ali İçen Ortaokulu’nda Tübitak Bilim Fuarı açıldı. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın da katıldığı bilim fuarında, eğitim önemli destek ve katkı sunan Ali-Fatma İçen çifti, inşa ettirdikleri okulda miniklerin yaptıkları bilimsel çalışmaları incelediler.
Ahmet Öçal, eğitime önemli katkı sunan iş adamı Ali İçen’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. İş adamı Ali İçen de eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, kendi adını taşıyan okulda bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu tür bilim fuarları açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yerköy merceğe alındı
Yerköy merceğe alındı
Kitap okuyup, gezdiler
Kitap okuyup, gezdiler
Akıl oyunlarında derece
Akıl oyunlarında derece
Köy okulu tadilatı
Köy okulu tadilatı
Halk Eğitim’den sergi
Halk Eğitim’den sergi
Minikler Yozgat’ı gezdi
Minikler Yozgat’ı gezdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim