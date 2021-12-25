Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ESER projesi akademi 66

Yozgat Valiliği bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER)’nin alt yapı projelerinden olan “Akademi 66” kapsamında yapılan faaliyetlere devam ediliyor.

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:44
ESER projesi akademi 66

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “ESER projesinin alt projelerinden olan Akademi 66 kapsamında öğretmen ve yöneticiler ile Mesleki Eğitim çalışmaları Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu ve Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu yurt dışı hareketlilikleri  faaliyetlerine devam edilecektir. Buna bağlı olarak Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Erasmus Okul Eğitimi Alanında ve Erasmus Mesleki Egitim Alanında 2021 yılında kabul edilen akreditasyon başvurumuz sonucu Mesleki Eğitim Bütçesi 109.840,00 Euro Okul Eğitimi Bütçesi 108.196,00 Euro olmak üzere toplam  218.036,00 Euro bütçe açıklanmıştır. Bu kapsamda ilimizdeki öğrencilerimiz için; öğrenci grubu kısa süreli öğrenme ve uzun süreli öğrenme faaliyetleri, mesleki eğitim faaliyetleri, iş basında eğitim faaliyetleri ile öğretmen ve idarecilerimiz için kurs/eğitim, işbaşı gözlem ve öğretmen/eğitmen görevlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projelerin hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkesi tebrik eder, eğitim süreçlerinin her aşamasında biz eğitim camiasının yanında olan Valimiz Sayın Ziya Polat'a teşekkür ederiz” dedi. 

Son Güncelleme: 24.12.2021 17:47
Anahtar Kelimeler:
ESER Projesi Akademi 66
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ANADOLUNUN MANEVİ MİMARLARI”
“ANADOLUNUN MANEVİ MİMARLARI”
Bilim Fuarı ilgi gördü
Bilim Fuarı ilgi gördü
BÜYÜK BAŞARI
BÜYÜK BAŞARI
Yönetim gözden geçirildi
Yönetim gözden geçirildi
Kütüphane açıldı
Kütüphane açıldı
öğrencilerden resim sergisi
öğrencilerden resim sergisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim