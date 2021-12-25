ESER projesi akademi 66

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “ESER projesinin alt projelerinden olan Akademi 66 kapsamında öğretmen ve yöneticiler ile Mesleki Eğitim çalışmaları Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu ve Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu yurt dışı hareketlilikleri faaliyetlerine devam edilecektir. Buna bağlı olarak Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Erasmus Okul Eğitimi Alanında ve Erasmus Mesleki Egitim Alanında 2021 yılında kabul edilen akreditasyon başvurumuz sonucu Mesleki Eğitim Bütçesi 109.840,00 Euro Okul Eğitimi Bütçesi 108.196,00 Euro olmak üzere toplam 218.036,00 Euro bütçe açıklanmıştır. Bu kapsamda ilimizdeki öğrencilerimiz için; öğrenci grubu kısa süreli öğrenme ve uzun süreli öğrenme faaliyetleri, mesleki eğitim faaliyetleri, iş basında eğitim faaliyetleri ile öğretmen ve idarecilerimiz için kurs/eğitim, işbaşı gözlem ve öğretmen/eğitmen görevlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projelerin hazırlanmasında emek veren ve katkı sağlayan herkesi tebrik eder, eğitim süreçlerinin her aşamasında biz eğitim camiasının yanında olan Valimiz Sayın Ziya Polat'a teşekkür ederiz” dedi.