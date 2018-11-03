ERZURUM-KARS’I GEZDiLER

Sarıkamış Şehitliği ile başlayan gezi Sarıkamış Kayak Merkezi, Katerina Köşkü, Tarihi Vali Konağı, Kars Kalesi, Tren Garı ve Ani Örenyeri ile devam etti. Gezinin yorgunluğunu tüm öğrenciler lüks bir otelde akşam yemeği ve konaklama ile birlikte attı. Gezinin ikinci gününde ise tüm öğrenciler, Erzurum´a doğru yola çıktı. Erzurum´da sabah kahvaltısı ile birlikte Çifte Minare, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Taşhan, Tarihi Erzurum Evleri, Ulu Cami ve Palandöken Kayak Merkezi gezildi. Proje Koordinatörü Gürsoy, teknolojik aletlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde öğrencilerin, bilgisayar bağımlılığının da etkisi ile atalarımızın yaşadığı kültür miraslarımızı tanıyamadıklarını kaydetti. Gürsoy, ‘’Bütün bunlardan yola çıkarak öğrencilerimizde köklü bir tarih şuuru oluşturabilmek, onlara atalarının kültür mirasına bir nebzede olsa sahip çıkmaları için Erzurum ve Kars´a gezi düzenledik’’ dedi.

Geziye ayrıca öğrencilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, İmam Hatip Lisesi Müdürü Bekir Korkut ve görevli öğretmenler katıldı.