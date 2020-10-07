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ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU

Boğazlıyan ilçesinde, okul terkinin önüne geçilebilmesi için nedenlerin tespiti amacıyla düzenlenen çalıştay ilgi gördü.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:46
ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU

BOĞAZLIYAN ilçesinde gençlerin eğitimlerine ara vermelerini önlemek amacıyla düzenlenen çalıştayda, erken okul terkinin nedenleri masaya yatırıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, eğitim için yapılan her yatırımın geleceğe atılan bir adım olduğuna vurgu yaparak, ‘’Gençlerimizin ve çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, hayal ettikleri bir geleceğe başarıyla ulaşabilecekleri yaşanabilirliği yüksek bir Boğazlıyan için aşkla çalışıyoruz’’ dedi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, Türkiye’nin dört bir yanından başvuruda bulunarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte Boğazlıyan ilçesine yükseköğrenim için gelen gençlerle erken okul terkinin önlenmesi konusunu konuştuklarını bildirdi. Başkan Coşar, ‘’Projemizin hazırlanmasında ve uygulanmasında her türlü desteği sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere Boğazlıyan Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve projede bizimle aynı paydaş içinde yer alan Gönül Elçileri Derneğine ayrıca bu projenin hazırlanmasında emeği geçen Sayın Adem Burak Yılmaz’a ve gençlerimize önemli bir sorunun önlenmesi için gece gündüz demeden projemizle ilgilenerek, katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ulusal ve uluslararası projelerde bulunmalarını destekleyecek çalışmalarda yer alacağız. Böylelikle gençlerimizin kişisel, sosyal ile kültürel gelişimine ve uluslararası farkındalık kazanmasına da katkı sağlayacağız. Söz verdiğimiz gibi eğitim önceliğimiz, en büyük güvencemiz olan gençlerimizin de her zaman destekçisi olacağız’’ diye konuştu. 

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ERKEN OKUL TERKi KONUŞULDU
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