Erken evliliğin sıkıntıları anlatıldı

Daire amirleri, öğretmenler, sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde, erken yaşta evlilik, insan hakları, çocuk istismarı gibi konular ele alındı. Eğitsel videolarla desteklenen seminer çalışması katılımcılar arasından seçilen kişilerle birlikte uygulamaların yapılması ile birlikte izleyenlerin sıkılmadan öğrenebilecekleri bir ortam haline dönüştü. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, çocukların, ailelerinin erken yaşta yapılan evliliklerin zararları konusunda bilgi sahibi olmalarının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Ceylan, ‘’Zorunlu eğitim ve öğretim çağındaki gençlerimizin eğitim evresindeki en verimli zamanlarında ailelerinin de etkisiyle okullarından zorla koparılmak istendiğinin zaman zaman şahidi olmaktayız. Bu tür evliliklerin uzun ömürlü olmadığını ve kısa zaman dilimlerinde ise aile denilen kutsal birlikteliklerin son bulduğunu görmekteyiz. Millet olarak bu konuda hep birlikte hareket ederek toplumumuzun adeta kanayan yarası haline gelen bu sorunları eğitim yolu ile çözebilme noktasında bu tür eğitimleri son derece önemsiyoruz. Seminer çalışmasını tertipleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz’’ dedi.