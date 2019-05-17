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Erken Çocukluk Çalışmaları

BOZOK Üniversitesi Gelişen Gençler Topluluğu tarafından ‘Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler ve Erken Çocukluk Eğitiminde Çalışmalar’ konulu panel düzenlendi.

Erken Çocukluk Çalışmaları

BOZOK Üniversitesi Gelişen Gençler Topluluğu tarafından ‘Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler ve Erken Çocukluk Eğitiminde Çalışmalar’ konulu panel düzenlendi.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Erken Çocukluk Çalışmaları

Eğitim Fakültesi Dekanı ve panel başkanı Prof. Dr. Tayip Duman, hızlı bir değişim içerisinde olduğumuza dikkat çekip, ‘’Din, ahlak, aile, siyaset, ekonomi, politika gibi toplumsal hayatın temel yapı taşlarını biçimlendiren, yapısallaştıran ve dönüştüren yegâne unsur eğitim kurumlarıdır. İnsanın kalitesini ileriye taşımadığınız ve yükseltmediğiniz sürece bu toplumsal kurumların sağlıklı işlemesi mümkün olmamaktadır. İnsanların görevlerini icra etmesi, birbirleriyle sağlıklı etkileşim kurmaları ve üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi bu eğitim kurumlarının yetiştireceği insan kaynakları ile sağlanmaktadır.  Bu bakımdan eğitim gerçekten çok önemli. Bu önemli misyon çerçevesinde de insanın sürekli kendisini yenilemesi ve güncellemesi gerektiği gerçeğini de içinde barındırmaktadır” dedi.
Doç. Dr. Hasan Güner Berkant  ‘Öğretimde Yeni Yaklaşımlar’, Doç. Dr. Gökhan Duman ise ‘Çocuklarda Motivasyon ve Öğrenme: Öğretmenin Rolü’ konulu sunumlar yaptı.

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