Erdoğan veda etti

İstanbul Fatih İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü iken Şubat 2015’te Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak atanan Güsamettin Erdoğan, aynı yılın Mayıs ayında üniversitesinin genel sekreterliği görevine getirilmişti.

Yaklaşık 3 yıldır genel sekreter olarak görev yapan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı yazısı ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Çalışma arkadaşları ile vedalaştıktan sonra bir açıklama yapan Erdoğan,

“Tarafıma genel sekreterlik görevi tevdi edildikten sonra, başta rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey olmak üzere tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte üniversitemizin kurumsallaşması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Erdoğan Akdağ Kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yaptık. Bunların yanı sıra çok sayıda yeni projeye imza attık. Bunun için gece gündüz çalıştık. Makamlar gelip geçicidir, burada Bozok Üniversitesi’nin gelişmesinde bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Yeni görev yerimde il milli eğitim müdürü olarak, aynı azimle çalışmaya devam edeceğim. Tüm Yozgatlılara kapım her zaman açık olacaktır. Çünkü ben kendimi Yozgatlı hissediyorum. Burada çok sayıda arkadaş edindim. Başta sayın rektörümüz olmak üzere, çalışma arkadaşlarıma ve tüm Yozgatlı hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.