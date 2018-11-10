Erciyes’i gezdiler

Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencilerine, motivasyon kazandırmak, okul tanıtım amacıyla günübirlik gezide, ürniversite eğitiminin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler, Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesini gezerek bilgi edindi. Kayseri Bilim Merkezi’ni gezen öğrenciler, çeşitli bilimsel aletler inceleme imkanı buldu. Gökkubbe Sinema Salonunda 3 boyutlu kısa filim izletilen öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde uygulama eğitimine de tanıklık etti.