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Erciyes’i gezdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik Kayseri Erciyes Üniversitesi tanıtım gezisi düzenlendi.

Erciyes’i gezdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik Kayseri Erciyes Üniversitesi tanıtım gezisi düzenlendi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:58
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Erciyes’i gezdiler

Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencilerine, motivasyon kazandırmak, okul tanıtım amacıyla günübirlik gezide, ürniversite eğitiminin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler, Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesini gezerek bilgi edindi. Kayseri Bilim Merkezi’ni gezen öğrenciler, çeşitli bilimsel aletler inceleme imkanı buldu. Gökkubbe Sinema Salonunda 3 boyutlu kısa filim izletilen öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde uygulama eğitimine de tanıklık etti. 

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Erciyes’i Gezdiler
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