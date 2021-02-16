Enstitüye atama

YOZGAT Bozok Üniversitesi bünyesinde kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü müdürlüğü görevine Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Budak atandı. Üniversitenin Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akademiada lisansüstü eğitimi önemsediklerine dile getirerek, lisansüstü eğitimde daha güçlü olabilmek, var olan potansiyeli daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek adına Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitülerini tek çatı altında birleştirerek, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adı altında topladıklarını söyledi. Karadağ, enstitü faaliyetlerinin tek merkezden yürütülmüş olmasının avantajlarını ileriki süreçlerde göreceklerini, kapatılan enstitülerin bünyesinde yer alan anabilim dalları ile bu anabilim dallarına kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde devam edeceklerini ifade etti. Karadağ, kapatılan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Özger, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Saçmacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yalçın Aral’a müdürlükleri sürecince gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı plaket takdiminde bulundu. Karadağ, yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ümit Budak’a da yeni görevinde başarılar diledi. •Seyfettin Sağlam•