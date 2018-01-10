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Engelliye sensör

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak cismi algılayan ultrasonik mesafe sensörü tasarladı.

Engelliye sensör

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak cismi algılayan ultrasonik mesafe sensörü tasarladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Engelliye sensör

Yozgat Çözüm Koleji ortaokul öğrencileri, görme engelli vatandaşların bağımsız bir şekilde gezebilmelerine yardımcı olacak açık kaynaklı bir mikro denetleyici geliştirme kartı kullanarak, ultrasonik mesafe sensörü geliştirdi. Engelli bireylerin ayakkabılarına ve bastonlarına monte edilecek sesli ikaz elektronik devre sistemi sayesinde engelliler günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri birçok kazadan korunmuş olacak. Kişi herhangi bir engel ile karşılaştığında ultrasonik mesafe sensörü, önüne çıkan cismi fark edip ses çıkararak kişiyi uyaracak ve bu da kişinin engeli fark etmesini sağlayacak. Bu proje görme engellilerin hayatında önemli yer tutacak. Yaklaşık 200 TL’ye maal olan proje sayesinde engelli vatandaşlar evlerinde ya da yolda yürürken önlerine çıkan herhangi bir cisme çarpamayacak. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Büşra Karabacak, “Çocuklarımız ile beraber kodlama ve robotik adı altında başladığımız eğitimlerimizde öğrendiğimiz bilgileri hayata geçirip insanlara faydamız olsun istedik. Arduino’da mesafe sensörü ile görme engelli vatandaşlarımız için böyle bir proje yapabiliriz diye düşündük ve bunu hayata geçirdik. Sistemi arduino, mesafe sensörü, Rgb let ve buzzer ile yapabiliyoruz. Yaptığımız sensör mesafe sensörüdür. Önüne bir engel çıktığı zaman sinyal vermemizi sağlıyor. Görme engelli vatandaşımızın önüne engel çıktığı zaman sesli sinyal veriyor ve ona çarpmasını ve herhangi bir kazaya neden olmasını önlüyor. Sistemin maliyeti 200 TL civarında. Biz projemizde sensörü ayakkabılarımıza bağladık ama görme engelli vatandaşlarımızın kullandığı bastonlara da bağlayarak yapabiliriz” dedi.

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