Engellilere doğum günü

Merkez binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Okul Destek Projesinden yararlanan çocuklar da katıldı. Kurum tarafından hazırlanan partide doğum günü pastası engelliler tarafından birlikte kesildi. Hediyeleşmenin ardından çalınan oyun havaları eşliğinde dans edildi. Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi’nden 85 ailenin çocuklarının sosyo-ekonomik destek hizmeti aldığı kaydedildi.
26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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