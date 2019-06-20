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Engellilerden destek kampanyası

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı.

Engellilerden destek kampanyası

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nin yeni ekiplerinden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Engellilerden destek kampanyası

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni sezonda Üçüncü Ligde mücadele edecek olan takımlarının ciddi anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu nedenle Yozgatlı vatandaşlardan destek beklediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Kulübümüz adına Ziraat Bankası Sorgun Şubesinde hesap açtık. Vatandaşlarımız kaç lira olursa olsun gönüllerinden kopan ne olursa olsun bir kuruş bile bizim için değerli şu aşamada destek bekliyoruz. Destek noktasında daha önce Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci ve Yozgat Valimiz Kadir Çakır ile görüşmeler yaptık. Ancak kulübümüzün deplasman ve oyuncu giderlerini karşılayabilmek için her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Bunun için Ziraat Bankası Sorgun Şubesi Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü adına TR38 0001 0003 2271 7528 1050 01 IBAN Numaralı hesap açtırdık. Bizlere destek olmak isteyen vatandaşlarımız bu hesap numarasından gönüllerinden ne koparsa bize destek olabilirler’’ dedi. 
Altınkuyu, ayrıca Yozgatlı dernekler, Yozgatlı federasyonlar, Konfederasyonlardan kendilerine sahip çıkmalarını engelli sporunun öne çıkması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.
 

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