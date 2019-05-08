Engelli öğrenciler piknikte buluştu

Zihinsel engelli bireylerin toplum içinde kendi kendilerine yetebilmelerine imkan sağlayacak davranışları kazanabileceklerini sağlayabilmek için uygun eğitim ve öğretim ortamları oluşturmak üzere Yozgat’ta eğitim veren Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde öğrenim gören engelli öğrencilere yönelik etkinlik Yozgat Çamlığı Milli parkında gerçekleştirildi. Öğretmenler, öğrenciler ve aileleri, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve üst düzey müdürlerin eşlerinin de katıldığı Ramazan öncesindeki piknik etkinliğinde öğrencilere, polis tişörtü ve polis şapkası giydirildi, tüm katılımcılara mangalda ızgara çeşitleri, salata, ayran, su, tatlı ikramı yapıldı, etkinlik sonunda öğrenciler aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.