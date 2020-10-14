YOZGAT Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda akademisyenlere yönelik, işitme engelli vatandaşların sosyal hayatta iletişimlerini kolaylaştırmak, insanlarla diyaloglarında önemli bir kolaylık sağlamak adına ‘Engel- Siziz’ projesi kapsamında ‘Türk işaret dili eğitimi’ düzenlendi. Başarılı olan akademisyenlere 'işaret dili sertifikası' verildi. Çekerek Halk Eğitim Merkezi işaret dili eğitmeni Cevahir Solmaz tarafından, işaret dilinin genel özellikleri, tanışma cümleleri, günlük konuşma dili, konu başlıklarının işlendiği eğitimde, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen kadrosunun tamamı işaret dilini öğrendi. Yüksekokul Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Tekin Güler, Meslek Yüksekokulunda görev yapan öğretim elamanlarının tamamının işaret dili bildiğini, konuşabildiğini söyledi. Yüksekokul bünyesinde işitme engelli öğrencinin olmadığını, ancak ilerleyen dönemlerde olmayacak anlamına gelmediğine dikkat çeken Güler, ‘’Yüksekokulumuza gelecek öğrencilerimize yardımcı olmak, onların daha iyi bir eğitim almalarını, toplumun bir parçası haline gelmesini sağlamak amacıyla işaret dili eğitimini aldık. Bunun toplumsal tarafını da düşünürsek ilçemizde ve etrafımızda bulunan işitme engelli kardeşlerimiz ile daha güçlü, sağlıklı bir iletişim kurabilmek, onların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak, bunu onlara hissettirmek için işaret dilini öğrendik’’ dedi.