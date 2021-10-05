Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1394.37
ALTIN
503.78
DOLAR
8.8555
STERLİN
12.0840
EURO
10.3195

Enerji tasarrufuna destek

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesi kapsamında, ‘Verimli kullanılmayan enerji, israf edilen enerjidir’ sloganıyla başlatılan, ‘Yozgat Enerji Hareketi’ projesi alan çalışmaları, yüz yüze eğitim programı ile yeniden başlatıldı.

05 Ekim 2021 Salı 00:39
Enerji tasarrufuna destek

Yozgat'ta ‘tasarruf gönüllüsü’ öğrencilerin de desteği ile ‘Yozgat Enerji Hareketliliği’ projesi kapsamında başlatılan tasarruflu aydınlatma kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarına yeniden başlanıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesi bünyesinde yürütülen proje ile konutlardaki ampuller Led Ampul ile değişimlerine yeniden başlanıldı. Daha sonra Yozgat il merkezinde 5 bin led ampulün takımı yapıldığı kaydedildi. Yozgat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla il genelinde enerji verimliliğini arttırmak, toplumu tasarruf konusunda daha bilinçli hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan ‘Yozgat Enerji Hareketliliği’ projesinin devam ettirildiği açıklandı.  Proje kapsamında meslek liselerinin elektrik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, bir tekniker gözetiminde konutları ziyaret ederek, kullandıkları klasik ampulleri tasarruflu led ampullerle değiştiriyor. Öğrenciler, ziyaret ettikleri evlerde, arızalı piriz ve elektrik anahtarlarının tamir ve bakımlarını da yapıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Enerji Tasarrufuna Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormancılık anlatıldı
Ormancılık anlatıldı
Eskiyen Okullar yenileniyor
Eskiyen Okullar yenileniyor
Eksiklikler belirlendi
Eksiklikler belirlendi
Çay içip, planlama yapıyorlar
Çay içip, planlama yapıyorlar
BOZKIRDA BiLiM SEViLDi
BOZKIRDA BiLiM SEViLDi
Minikleri ağırladı
Minikleri ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim