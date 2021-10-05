Enerji tasarrufuna destek

Yozgat'ta ‘tasarruf gönüllüsü’ öğrencilerin de desteği ile ‘Yozgat Enerji Hareketliliği’ projesi kapsamında başlatılan tasarruflu aydınlatma kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarına yeniden başlanıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesi bünyesinde yürütülen proje ile konutlardaki ampuller Led Ampul ile değişimlerine yeniden başlanıldı. Daha sonra Yozgat il merkezinde 5 bin led ampulün takımı yapıldığı kaydedildi. Yozgat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla il genelinde enerji verimliliğini arttırmak, toplumu tasarruf konusunda daha bilinçli hale getirmek amacıyla uygulamaya konulan ‘Yozgat Enerji Hareketliliği’ projesinin devam ettirildiği açıklandı. Proje kapsamında meslek liselerinin elektrik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, bir tekniker gözetiminde konutları ziyaret ederek, kullandıkları klasik ampulleri tasarruflu led ampullerle değiştiriyor. Öğrenciler, ziyaret ettikleri evlerde, arızalı piriz ve elektrik anahtarlarının tamir ve bakımlarını da yapıyor.