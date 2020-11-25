Emekliye plaket

Tuygun, ‘’Sendikamıza verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz’’ diyerek, emekli olan öğretmen Ulvi Kılıç’a plaketini verip, emeklilik hayatında sağlıklı, mutlu yıllar diledi.
25 Kasım 2020 Çarşamba 00:57
EĞİTİM İş Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Öğretmenler Günü nedeniyle, emekliye ayrılan sendika üyesine plaket verdi.
Tuygun, ‘’Sendikamıza verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz’’ diyerek, emekli olan öğretmen Ulvi Kılıç’a plaketini verip, emeklilik hayatında sağlıklı, mutlu yıllar diledi.