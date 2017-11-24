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-Emanetlerine saygı

BOZOK Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey ile birlikte Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

-Emanetlerine saygı

BOZOK Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Pandır, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in eşi Beyza Karacabey ile birlikte Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-Emanetlerine saygı

Merkez Müdürü Prof. Dr. Pandır, her zaman gönüllerimizde olan Şehit ve Gazilerimizin hakkının ödenemeyeceğini belirtti. Pandır, ‘’Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için seve seve şehit ve gazi olan kardeşlerimize, onların ailelerine bizim her zaman bir minnet borcumuz var. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz olmasa bu şanlı bayrağımız dalgalanamazdı. Şükürler olsun ki bu fedakârlıkları yapabilecek bir milletin mensubuyuz. Ne mutlu bizlere. Şehit ailelerimiz, ebediyete irtihal eden şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bizler de onlara gözümüz gibi bakacağız. Şehit ve gazilerimiz bizler için şeref ve onur kaynağıdır” dedi.

Prof. Dr. Dilek Pandır, Merkez hakkında Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı’ya bilgiler vererek, merkez olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret edip destek olmak istediklerini söyledi. Pandır, Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı’ya günün anısına tabak hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Bozok üniversitesi
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