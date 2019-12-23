Emanet Yerköy’de sahnelendi

Yerköy halkı tarafından çok beğenilen tiyatro gösteriminde CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun da hazır bulundu. Senaryosu Hasan Özaşlamacı tarafından yazılan, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı dolayısı daha önce birçok ilde sahnelenen ‘Emanet’ adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı. Usta tiyatrocu Hasan Özaşlamacı’nın yazıp yönettiği, daha önce de birçok filmde ve tiyatro oyununda Atatürk, Nazım Hikmet, Köy Enstitülerini kuran Hasan Ali Yücel’i başarıyla canlandıran Mehmet Tokat, bu oyunda da Atatürk’ü canlandıran isim oldu. Oyunda diğer rollerini ise, Yeliz Kömürcü, Tamar Oner, İhsan Ustaoğlu, Metin Yıldırım, Erkan Aytemur, Sinem Akyüz, Esra ipekçioğlu, Çağdaş Çankaya üstlendi. Oyunun müziklerini Kemanda Ayaz Kemanist, Kanunda Fırat Elgörmüş yaptı.