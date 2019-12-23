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Emanet Yerköy’de sahnelendi

EĞİTİM İş Yerköy İlçe Temsilciliğinin organize ettiği, Hasat Tiyatro grubunun ‘Emanet’ adlı oyunu sahnelendi.

Emanet Yerköy’de sahnelendi

EĞİTİM İş Yerköy İlçe Temsilciliğinin organize ettiği, Hasat Tiyatro grubunun ‘Emanet’ adlı oyunu sahnelendi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Emanet Yerköy’de sahnelendi

Yerköy halkı tarafından çok beğenilen tiyatro gösteriminde CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Eğitim İş Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun da hazır bulundu. Senaryosu Hasan Özaşlamacı tarafından yazılan, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılı dolayısı daha önce birçok ilde sahnelenen ‘Emanet’ adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı. Usta tiyatrocu Hasan Özaşlamacı’nın yazıp yönettiği, daha önce de birçok filmde ve tiyatro oyununda Atatürk, Nazım Hikmet, Köy Enstitülerini kuran Hasan Ali Yücel’i başarıyla canlandıran Mehmet Tokat, bu oyunda da Atatürk’ü canlandıran isim oldu. Oyunda diğer rollerini ise, Yeliz Kömürcü, Tamar Oner, İhsan Ustaoğlu, Metin Yıldırım, Erkan Aytemur, Sinem Akyüz, Esra ipekçioğlu, Çağdaş Çankaya üstlendi. Oyunun müziklerini Kemanda Ayaz Kemanist, Kanunda Fırat Elgörmüş yaptı. 

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Emanet Yerköy’de Sahnelendi
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