Elektronik sınav yapıldı

Yozgat’ta ehliyet sınavları dijital ortamda yapılmaya başlandı, daha önce dijital sınav için farklı illere giden adaylar yeni Hükümet Konağı içerisindeki dijital sınıfta sınava tabi tutuldu. Elektronik sınav, 40 adayın katılımıyla, 2 oturum halinde gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, uzun süren hummalı bir çalışmanın neticesinde, açılışı yapılan sınav merkezinde motorlu taşıtlar teorik sınavının yapıldığını söyledi. Yusuf Yazıcı, hizmete giren sınav merkezi sayesinde adayların başka illere gitmesine gerek kalmadığını, adayların sınavı bitirmesinin ardından çıkışta hemen sonucu öğrenebildiğini ifade ederek “Aday başarılı olması halinde yeni hayata geçirdiğimiz tabletlerle uygulama sınavına girecek. Merkezimizde 20 kişi ile elektronik ortamda sınav yapılacak. Elektronik sınav salonu ilimize hayırlı olsun” dedi.