Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999

Elektronik sınav yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavını elektronik ortamda yeni oluşturduğu sınıfta gerçekleşti.

Elektronik sınav yapıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavını elektronik ortamda yeni oluşturduğu sınıfta gerçekleşti.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
4 Okunma
Elektronik sınav yapıldı

Yozgat’ta ehliyet sınavları dijital ortamda yapılmaya başlandı, daha önce dijital sınav için farklı illere giden adaylar yeni Hükümet Konağı içerisindeki dijital sınıfta sınava tabi tutuldu. Elektronik sınav, 40 adayın katılımıyla, 2 oturum halinde gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, uzun süren hummalı bir çalışmanın neticesinde, açılışı yapılan sınav merkezinde motorlu taşıtlar teorik sınavının yapıldığını söyledi. Yusuf Yazıcı, hizmete giren sınav merkezi sayesinde adayların başka illere gitmesine gerek kalmadığını, adayların sınavı bitirmesinin ardından çıkışta hemen sonucu öğrenebildiğini ifade ederek “Aday başarılı olması halinde yeni hayata geçirdiğimiz tabletlerle uygulama sınavına girecek. Merkezimizde 20 kişi ile elektronik ortamda sınav yapılacak. Elektronik sınav salonu ilimize hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Baharı karşıladılar
Baharı karşıladılar
Rehberlik faaliyetleri sürüyor
Rehberlik faaliyetleri sürüyor
Rehber öğretmenler bilgilendiriliyor
Rehber öğretmenler bilgilendiriliyor
Yozgat’tan İstanbul’a destek
Yozgat’tan İstanbul’a destek
BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI
BAHÇELER ÇiÇEK AÇTI
Mezunlar Ankara’da buluştu
Mezunlar Ankara’da buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim