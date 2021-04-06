Eksiklikler gideriliyor

Okul Müdür Vekili Adem Yücel, binanın yeni olması nedeniyle bazı eksiklerinin bulunduğunu, Atölyelerin taşınması, ekipmanların yerleştirilmesi konularında eksikliklerinin olduğunu, bunun bir süreç içerisinde çözüleceğini bildirdi. Pandemi döneminin çalışmaları olumsuz etkilediğine vurgu yapan Yücel, ‘’Okulumuzu bu yıl 150 öğrenci tercih etti. Toplam öğrenci sayımız 330’a yükseldi. Yeni binamız ve imkânlarımız hem öğrenci kalitemizi hem de sayısını daha da artıracaktır. Tüm öğretmen arkadaşlarla bunun gayreti içerisin özverili ve bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Branş öğretmenlerimizin gayret ve yeterlilikleri en büyük sermayemiz. Yeni binamızda eksikliğini duyduğumuz çoğu şeyleri kendi imkân ve öz kaynaklarımızla çözmeye gayreti içerisindeyiz. Bu konuda ilgili amirlerimiz ve Sorgun halkından okulumuzu sahiplenmeleri öğrencilerini bir meslek edinmek üzere okulumuza yönlendirerek katkı sağlamalarını bekliyoruz’’ dedi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de, ‘’Gerek bakanlığımız imkânlarını gerek hazırlanacak projelerle ORAN, KOOP ve Ulusal Ajans'ın imkânlarından yararlanarak okulumuzu daha geniş imkânlara kavuşturmak temel hedefimiz olacaktır. Okulumuzun eğitim kadrosu bu amaçları gerçekleştirebilecek yeterliliktedir. El birliğiyle çalışacağız, kazanan Sorgun ve çocuklarımız olacaktır’’ diye konuştu.