Eksiklikler belirlendi

Yozgat İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Boğazlıyan ilçesindeki eğitim kurumlarına yönelik yaptığı incelemenin ardından hazırladığı raporu, İl Genel Meclisi Başkanlığına sundu, meclis üyeleri bilgilendirildi. Boğazlıyan ilçesi Gazi Paşa Ortaokulu binasının prefabrik olduğu, fiziki yapısının eğitim öğretime uygun olmadığına dikkat çekildi. 85 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yenilenmesi halinde öğrenci sayısının 250 civarına çıkabileceğine vurgu yapılan raporda, en yakın okulun 2 kilometre uzaklıkta olduğu, prefabrik okulun yetersiz olması nedeniyle yıkılarak yerine 12 derslikli bir okulun yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İMKB İlkokulu/Ortaokulunun ana sınıfıyla ile bir arada olduğuna dikkat çekilen raporda, ‘Okulun 720 öğrenci mevcudu bulunmaktadır. Okulda 41 öğretmen görev yapıyor, 18 derslik bulunuyor. Bölgede kooperatif evlerinin bulunması nedeniyle nüfus yoğunluğu artırdığından derslik sayısı yetersiz kalmaktadır. Bağımsız bir ana sınıfı binasına ihtiyaç duyulmaktadır’ denildi. Ovakent Atatürk İlköğretim Okulunda 8 öğretmenin görev yaptığı, 10 derslikte 150 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü bildirildi. Taşıma merkezli okulun A ve B blok olmaktan oluştuğu, ısıtma sisteminin yetersiz olduğu, kaloriferlerin tadilatı yapılarak, aktif hale getirilmesine ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. TOKİ İmam Hatip Ortaokulunda 189 öğrencinin 24 derslikte, 21 öğretmen tarafından eğitim aldığı, taşıma merkezli bir okulun 3 ve 4’üncü katlarında Bilim Sanat Merkezi faaliyetlerini sürdürdüğü, fiziki yapı olarak dış cephesinin yalıtım yapılarak, ıslak zeminin tadilata ihtiyacının bulunduğu vurgulandı. Raporda, ‘Gazi Paşa Ortaokuluna 12 derslikli bir okulun yatırım programına alınması gerekmektedir. İMKB İlkokul/Ortaokul ve ana sınıfı mevcut olan okula bağımsız bir ana sınıfı yapılmalıdır. TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ile Ovakent Atatürk İlkokulunun büyük onarıma alınarak, eksiklerinin giderilmesi uygun bulunmuştur’ denildi.