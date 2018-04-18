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Ehliyette elektronik dönem

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni yapılan Valilik Binası’na taşınmasının ardından ‘Elektronik Ehliyet Sınavı Salonu’ oluşturdu.

Ehliyette elektronik dönem

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni yapılan Valilik Binası’na taşınmasının ardından ‘Elektronik Ehliyet Sınavı Salonu’ oluşturdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Ehliyette elektronik dönem

Bugüne kadar farklı illerde yapılan sınav, önümüzdeki hafta içerisinde ilk kez Yozgat’ta yapılacak. Elektronik Ehliyet Sınavı e-Sınavları geçtiğimiz yılın sonlarına kadar pilot bölge olarak ilan edilen illerde yapılıyordu. Bu yıl tüm illerde yaygınlaştırılması uygun bulunan Elektronik Ehliyet Sınavı e-Sınav sistemi ile ilgili Yozgat’ta salon oluşturuldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘e-sınav’ salonunu hazır hale getirdi, ilk sınavın önümüzdeki hafta yapılacağı bildirildi. Motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarında kağıt ve kalem kullanımını sona erdiren uygulama ile adaylar soruları bilgisayar üzerinde yanıtlayacak. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, pilot uygulama olarak 28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavları için Yozgat’tan ehliyet alacak olan sürücü adayları Sivas’a gidiyorlardı. Yozgat Valiliği yeni hizmet binasında oluşturulan salonda sınava girecek olan adaylar, elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak, öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatına sahip olacak. e-sınav randevu sistemiyle adaylar kendilerine en yakın tarihte sınava girip, sınav bitiminde ise sonuçları hemen öğrenebilecek.

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