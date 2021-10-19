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Eğlenirken öğreniyorlar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde birbirinden farkı Akıl ve Zeka Oyunları ile eğlenen gençler, oyunlar oynayıp, zamanlarını değerlendirirken öğreniyorlar.

19 Ekim 2021 Salı 00:06
Eğlenirken öğreniyorlar

 Yozgat Gençlik Merkezi bünyesinde gençlere yönelik açılan kurslar ilgi görüyor. Meslek Edindirme Kurslarının yanında akıl ve zeka oyunları da çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Akıl oyunları ile çocuklar ve gençler zihinlerinin açıldığını belirtilerek, kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğu kaydedildi. Çocuklar ve gençlere birçok akıl oyununun öğretildiği, akıl oyunlarının çocukların eğlenerek öğrenmelerini, kişisel gelişimlerine katkı sağladığı aktarıldı. Çocuklara akıl oyunlarının alınması konusunda da tavsiyelerde bulunularak, çocukların, gençlerin zekâlarını açıp, eğlenirken de öğrenmelerinin kalıcı bilgi edinmelerini sağladığı da vurgulandı.

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