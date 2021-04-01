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Eğlenirken öğreniyorlar

YOZGAT Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencileri, eğelenirken öğrenme tekniği ile de konuları daha çabuk kavrayıp, benimseyerek öğreniyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:58
Eğlenirken öğreniyorlar

 Okul Öncesi öğretmeni Gülsüm Kalkan Ay, hazırladığı ‘Kodlaya Kodlaya Stemliyoruz’ adlı eTwinning Projesi kapsamında öğrencilerine temel kodlama becerisini eğlenerek öğretip, kodlama ile erken yaşta tanışmalarını, ileriki yaşlarında kodlamayı daha kolay anlayıp, uygulamasını hedefliyor. Okul öncesi dönem öğrencilerinin bilgileri öğrenmeye en çok meraklı oldukları dönem olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle, öğrenecekleri temel kodlama ile matematik ve tasarım becerilerinin gelişmesinin amaçlandığı kaydedildi. Bununla birlikte çocukların çok yönlü düşünerek, kodlamayı öğrenmeleri, farklı bakış açıları ile bakabilme becerisi geliştirmeleri, eğitim-öğretim hayatları boyunca uygulamalarını oluşturmaları için sınıf içerisinde beceri kazandırma çalışmaları yapılıyor. 

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Eğlenirken öğreniyorlar
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