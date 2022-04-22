Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eğlenerek öğreniyorlar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Fatih İlkokulu tarafından ‘Web’lebi ile ‘Eğlenerek Öğreniyorum’ eTwinning Projesi dahilinde öğrenciler oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor.

22 Nisan 2022 Cuma 00:19
Eğlenerek öğreniyorlar

Proje ile 7-11 yaş grubu öğrencilerinin web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmelerini hedefleniyor. Fatih İlkokulu eTwinning projesindeki 10 Türk ve 2 yabancı okul arasında yer alıyor.
Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan, projenin amacını şu şekilde özetledi: eTwinning Projesi dahilinde yürütülen ve 10’u Türk, 2’si yabancı ülke okulunun katıldığı programla öğrenci oyunlarla öğrenme fırsatı buluyor. Projenin amacı, ilkokul öğrencilerine eğlenerek, oyunlarla öğrenme fırsatı sunmaktır. Her ay için belirlenen etkinlikler belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilerek öğrenme sağlanacaktır. Okuma, yazma, anlama, drama, boyama, yarışma, kesme. yapıştırma, origami, krigami, ebru çalışmaları, sanat çalışmaları, çevre etkinlikleri, gezi etkinlikleri organize edilecektir. Geri dönüşüm, değerler eğitimi ve Web 2.0 araçları etkinliklerde kullanılacaktır. Proje sonunda süreç boyunca yapılan etkinlikler çeşitli platformlarda paylaşılacaktır.”
Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meliha Doğan, “Proje ile; 21 yy. becerilerinin kazandırılması ve öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla her ay, hafta hafta farklı Web2.0 araçları ile ilkokul müfredatı ilişkilendirilip, öğrencilerin gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri, Web 2.0 araçlarını derslere entegre ederek kullanabilmeleri ve eğlenerek öğrenebilmeleri hedefleniyor” dedi. •iha•

Anahtar Kelimeler:
Eğlenerek öğreniyorlarYozgatIlerigazetesiHaber22NişanCumaBoğazlıyanFatih İlkokuluWeb’lebi Ile ‘Eğlenerek ÖğreniyorumETwinning ProjesiOyunlarla öğrenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘DiKKAT BUZLANMA VAR’
‘DiKKAT BUZLANMA VAR’
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
MSÜ tanıtıldı
MSÜ tanıtıldı
Personele uygulamalı eğitim
Personele uygulamalı eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim