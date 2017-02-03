Ana SayfaEğitim

Eğlendiren karne hediyesi

03 Şubat 2017 Cuma 05:18
Bu haber 51 kez okundu

Yozgat'ın Kadışehri İlçesi'nde yaşayan başarılı öğrenciler kaymakamlığın sürpriz karne hediyesi ile unutulmaz bir tatil geçirdi.

Eğlendiren karne hediyesi
Kadışehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı tarafından ilçedeki başarılı öğrenciler için karne hediyesi olarak Kayseri gezisi düzenlendi. 
Geziye Kadışehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Sağlamer, Çekerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ebubekir Kılıçarslan ve öğrenciler katıldı. 
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde konaklayan öğrenciler burada ilk olarak kayak ekipmanlarıyla kayma kursu aldı. Kayak öğrenen öğrencilerin Erciyes Dağı'nın doyumsuz manzarasında kayan öğrenciler karne tatilini doyasıya geçirmenin zevkini çıkardı. 
Öğrenciler Kadışehri Kaymakamlığının karne hediyesi ile eğlence dolu renkli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim