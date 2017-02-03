Eğlendiren karne hediyesi

Kadışehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı tarafından ilçedeki başarılı öğrenciler için karne hediyesi olarak Kayseri gezisi düzenlendi.

Geziye Kadışehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Sağlamer, Çekerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ebubekir Kılıçarslan ve öğrenciler katıldı.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde konaklayan öğrenciler burada ilk olarak kayak ekipmanlarıyla kayma kursu aldı. Kayak öğrenen öğrencilerin Erciyes Dağı'nın doyumsuz manzarasında kayan öğrenciler karne tatilini doyasıya geçirmenin zevkini çıkardı.

Öğrenciler Kadışehri Kaymakamlığının karne hediyesi ile eğlence dolu renkli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.