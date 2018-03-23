Eğlenceli eğitim

İlçeye en uzak okul olmasına rağmen bütün imkansızlıkları yenip, okuluna zeka oyunları sınıfı kuran Kartal, bu şekilde bütün çocukların zeka oyunlarından yararlanmasını sağladı. Bunun sonucunda ise, öğrenciler boş vakitlerini zeka oyunlarıyla doldurmaya başladı. Kartal, kendi okulundan sonra şimdi de ilçedeki tüm okullara zeka oyunlarını ulaştırmak için kolları sıvadı. Özellikle çocukların cinsel istismar ve ihmalden korumak amacıyla geliştirilen ‘Sen olsaydın ne yapardın’ oyunu ile öğrencilerin karakter ve davranışlarını geliştirmeye çalışıldığı kaydedildi.