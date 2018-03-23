Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403

Eğlenceli eğitim

SARAYKENT İzibüyük İlk ve Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Kartal, hem kendi okulunda hem de ilçedeki diğer okullarda zeka oyunlarını öğrencilere tanıtımını sürdürüyor.

Eğlenceli eğitim

SARAYKENT İzibüyük İlk ve Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Kartal, hem kendi okulunda hem de ilçedeki diğer okullarda zeka oyunlarını öğrencilere tanıtımını sürdürüyor.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
Eğlenceli eğitim

İlçeye en uzak okul olmasına rağmen bütün imkansızlıkları yenip, okuluna zeka oyunları sınıfı kuran Kartal, bu şekilde bütün çocukların zeka oyunlarından yararlanmasını sağladı. Bunun sonucunda ise, öğrenciler boş vakitlerini zeka oyunlarıyla doldurmaya başladı. Kartal, kendi okulundan sonra şimdi de ilçedeki tüm okullara zeka oyunlarını ulaştırmak için kolları sıvadı. Özellikle çocukların cinsel istismar ve ihmalden korumak amacıyla geliştirilen ‘Sen olsaydın ne yapardın’ oyunu ile öğrencilerin karakter ve davranışlarını geliştirmeye çalışıldığı kaydedildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANALARIN AZMi
ANALARIN AZMi
Eğitimde güvenlik
Eğitimde güvenlik
Yazıcı incelemelerini sürdürdü
Yazıcı incelemelerini sürdürdü
Mehmetçik için kermes
Mehmetçik için kermes
Bozok evini güzelleştiriyor
Bozok evini güzelleştiriyor
Hocanın kitapları okula
Hocanın kitapları okula

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim