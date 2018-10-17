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Eğitimlere Devam

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehitler Fen Lisesini Okul Müdürü Fatih Başkal ile birlikte hafta sonu uygulanan destekleme ve yetiştirme kursundaki öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

Eğitimlere Devam

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehitler Fen Lisesini Okul Müdürü Fatih Başkal ile birlikte hafta sonu uygulanan destekleme ve yetiştirme kursundaki öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Eğitimlere Devam

 Yazıcı, öğrencilerle sohbet ederek, okulun yemekhanesinde, pansiyonunda ve öğrenciler tarafından kullanılan ortak alanlarda incelemelerde bulundu. Yazıcı, pansiyonda yaptığı incelemelerde öğrencilerin istek ve taleplerini yazılı bir şekilde alarak görüş alış verişinde bulunup, alınan isteklerin en kısa zamanda değerlendirileceğini söyledi. Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, her bireyin baskın yeteneklerinin olduğunu ve onlarında kendi baskın yeteneklerini keşfetmelerini bu konuda da yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle Rehber öğretmenlerinden destek alabileceklerini dile getirdi. 

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