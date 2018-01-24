Eğitimlere devam

VEXIQ Educat Robotic firması, proje için öğretmenlere verdiği eğitici eğitiminde, robotik kodlama eğitimleri alan öğretmenler, uygulamalı geçen eğitimin sonunda robotlara senkronizasyon eşliğinde dans ettirerek, uygulama yaptı. Eğitimin sonunda proje ekibiyle yapılan toplantı ile proje değerlendirmesi yapılarak, planlamalar gözden geçirildi, eğitim sona erdi.