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Eğitimlere devam

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘KodluYOZ’ adlı projeyle ilgili eğitici eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlere devam

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘KodluYOZ’ adlı projeyle ilgili eğitici eğitimleri devam ediyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Eğitimlere devam

VEXIQ Educat Robotic firması, proje için öğretmenlere verdiği eğitici eğitiminde, robotik kodlama eğitimleri alan öğretmenler, uygulamalı geçen eğitimin sonunda robotlara senkronizasyon eşliğinde dans ettirerek, uygulama yaptı. Eğitimin sonunda proje ekibiyle yapılan toplantı ile proje değerlendirmesi yapılarak, planlamalar gözden geçirildi, eğitim sona erdi.

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