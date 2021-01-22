Eğitimlere Bandırma da katıldı

İnternet üzerinden Cisco Webex ile yürütülen ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nden Dr. Mustafa Cem Aldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya katılan 20 civarında akademisyen ile TÜBİTAK programlarına odaklı bir toplantı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK destek programlarına yönelik hazırlanacak projelerde faydalı olacak bilgiler paylaştı. Bilimsel araştırma projeleri için proje döngüsü yönetiminde, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerini ele aldı. Durum analizi, proje yazım teknikleri, stratejik plan ve kalite unsurlarını tartıştı. Ekibin önemine değindi. Yönetim stratejileri bakımından, iş-zaman çizelgelerinin, görev tanımlarının ve yetkinliklerin özenli biçimde proje teklifi formlarına yansıtılması gerektiğini belirtti. Aslen Yozgatlı olan, daha önce Bozok Üniversitesi’nde görev yapan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekan Vekili, Rektör Yardımcı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, verdiği katkılar sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.