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Eğitimler tamamlandı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Buz Hokeyi’ni geliştirme ve yaygınlaştırma projesi kapsamında düzenlenen Inline eğitimleri tamamlandı.

Eğitimler tamamlandı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Buz Hokeyi’ni geliştirme ve yaygınlaştırma projesi kapsamında düzenlenen Inline eğitimleri tamamlandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:01
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Eğitimler tamamlandı

Türkiye Buz Hokeyi’nin hazırladığı Buz Hokeyini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen Yozgat’ta antrenör ve hakem eğitim çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.
Yozgat’ta antrenör, beden eğitimi ve branş öğretmenlerinin katılım gösterdiği ve 4 ay süren eğitimlerin ardından 3-14 Temmuz tarihleri arasında 1. Kademe antrenör kursu düzenlenecek.
 Yozgat’ta Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programlarında proje de yer alan öğretmen ve antrenörler yer aldı. Buz Hokeyi Federasyonu’nun görevlendirdiği Antrenör Olcay Lokbaş nezaretinde çalışmalara katılan öğretmenler ilgi gösterdi. 
Buz Hokeyi Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü projenin ilk ayağının tamamlanmasının ardından kursa katılanlara belgeleri verildi.
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Buz Hokeyi’ni Anadolu’ya da yaymak istediklerini belirterek, Yozgat’ın belirlenen pilot iller arasında yer aldığını kaydetti. Yozgat’ta buz salonu olmaması nedeniyle inline (tekerlekli paten) ile çalışmalara başladıklarına değinen Akay, birkaç yıl içerisinde sporcuların yetişeceğini  vurguladı. 
 

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