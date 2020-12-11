Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1353
ALTIN
465.663
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.4828
EURO
9.5637

eğitimler hız kesmeden

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Selçuk Üniversitesi akademisyenlerine yönelik, ‘Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetim Stratejileri’ konulu seminer verdi.

11 Aralık 2020 Cuma 00:19
eğitimler hız kesmeden

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, pandemi döneminde de eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Böyükata, son olarak Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ‘Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetim Stratejileri’ konulu internet üzerinden video seminer verdi. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, davetlerine olumlu cevap vererek sağladığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya faklı şehir ve üniversitelerden de katılımlar oldu. Farklı alanlardan 250’den fazla katılımın gözlendiği toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından TÜBİTAK destek programları başta olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanacak projeler için de faydalı olacak teknik bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri için proje döngüsü yönetimi, projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında inceliklerden bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Akademik unvanlar ve yönetimsel görevler sebebiyle, korunması gereken hiyerarşik yapı ve akademik nezaketin proje yönetiminde karışıklığa sebebiyet vermemesi gerekir. Proje ekibinde, yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer gibi üstlenilen görevlerin gerektiği roller korunmalıdır. Proje yürütücüsü, kurumda yönetim ve idari bakımdan üst konumda olmasa, akademik unvan bakımından yukarıda olmasa dahi, proje ekibinde yasal sorumluluğu gereği ekibin yönetimini üstlenen kişidir. Karıştırılmaması gerekir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Hız Kesmeden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınavlar değerlendirildi
Sınavlar değerlendirildi
Sanal sergi ilgi gördü
Sanal sergi ilgi gördü
BiLSEM'lere gözlem istasyonu
BiLSEM'lere gözlem istasyonu
Milli Eğitimde seminer çalışması
Milli Eğitimde seminer çalışması
Başaran da istifa etti
Başaran da istifa etti
KodluYOZ eğitimleri
KodluYOZ eğitimleri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim