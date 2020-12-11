eğitimler hız kesmeden

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, pandemi döneminde de eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Böyükata, son olarak Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ‘Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yönetim Stratejileri’ konulu internet üzerinden video seminer verdi. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, davetlerine olumlu cevap vererek sağladığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya faklı şehir ve üniversitelerden de katılımlar oldu. Farklı alanlardan 250’den fazla katılımın gözlendiği toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından TÜBİTAK destek programları başta olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanacak projeler için de faydalı olacak teknik bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri için proje döngüsü yönetimi, projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında inceliklerden bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Akademik unvanlar ve yönetimsel görevler sebebiyle, korunması gereken hiyerarşik yapı ve akademik nezaketin proje yönetiminde karışıklığa sebebiyet vermemesi gerekir. Proje ekibinde, yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer gibi üstlenilen görevlerin gerektiği roller korunmalıdır. Proje yürütücüsü, kurumda yönetim ve idari bakımdan üst konumda olmasa, akademik unvan bakımından yukarıda olmasa dahi, proje ekibinde yasal sorumluluğu gereği ekibin yönetimini üstlenen kişidir. Karıştırılmaması gerekir” dedi.