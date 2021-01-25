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Eğitimler hız kesmeden

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitime destek çalışmalarını Gaziantep Şahinbey ve Balıkesir’de de sürdürdü. Böyükata her iki bölgede de öğretmenlere yönelik eğitimler verdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:34
Eğitimler hız kesmeden

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu sunum çerçevesinde, bilgi ve deneyimleri ışığında önerilerini paylaştı. Düzenlenen etkinliklere ilgi her zamanki gibi yoğun oldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları, proje döngüsü yönetimi, bilim okuryazarlığı, bilgiye dayalı ve akılcı bakış açılarının geliştirilmesi konularını ele aldı. Teknik bilgilerde aktararak, erken yaşlarda öğrencileri iyi gözlemek ve onlara mizaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak gerektiği yönünde düşüncelerini paylaştı. Katılımcıların değerlendirmelerine ve soru sormalarına da fırsat verilen etkinlikte, etkileşimli bir yol izleyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin çok aktif olmaları gerektiğini, kurumlarında bilime dönük çalışmaların belirgin düzeyde bir kültür haline getirilmesine dönük kritiklerde bulundu. Katılımcılar tarafından toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, projelerde dikkat edilmesi gereken detayları görme açısından faydalı olduğu, projelerde olması gereken bakış açısının daha iyi görüldüğü, proje önerilerinde yer alan her bir cümlenin önemli olduğunun görüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Hız Kesmeden
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