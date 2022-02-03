Eğitimler devam ediyor

Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recai Kuş’un koordinatörlüğünde gerçekleştirilen programdan Selçuk Üniversitesi akademisyenleri ile lisans üstü düzeyde öğretimlerine devam eden genç araştırmacı adayları yararlandı. Üniversitede Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Konya TEKNOKENT ve İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) ile de işbirliği içerisinde TEKNOKENT salonlarında yürütülen program, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftçi ve Koordinatör Prof. Dr. Recai Kuş’un açış konuşmalarıyla başladı. Katılımcıların ilgiyle izlediği ve 3 gün süren eğitim etkinliğinin sabah oturumlarında verilen tematik seminerlerde, temel kavramlar, projenin bileşenleri, literatür taraması, araştırmanın planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bulguların analizi konuları anlatıldı. Eğitmenlerin deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte katılımcıların sorularına da cevaplar verildi. Öğleden sonraki oturumlarda uygulama etkinlikleri gerçekleştirildi ve gruplar halinde TÜBİTAK-1001 programı başvuru formu üzerinden prototip proje yazım atölyelerine yer verildi. Programın üçüncü günü etkinliklere iştirak eden Konya TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Rıza Balım gerçekleştirilen programın önemine değinerek, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi ve proje tabanlı çalışmaların gerekliliğine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Öncülük ettiği eğitim etkinlikleri ve pek çok gönüllü faaliyetleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ve şehrin nitelikli tanıtımına da destek verdiği bilinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın çalışmaları gittiği her yerde takdir topluyor. Eğitim programı kapsamında eğitmenlik yapan akademisyenler ile bir araya gelen ve kendisi de Yozgatlı olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve diğer eğitmenler ile Koordinatör Prof. Dr. Recai Kuş’a teşekkür etti.