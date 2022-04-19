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Eğitimler devam ediyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenlendi.

19 Nisan 2022 Salı 00:37
Eğitimler devam ediyor

Daha sona üyeler ile Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde ve Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde kapsamında KYK Kız yurdunda eğitimler devam etti.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:30
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