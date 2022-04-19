Eğitimler devam ediyor

Daha sona üyeler ile Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde ve Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde kapsamında KYK Kız yurdunda eğitimler devam etti.
Son Güncelleme: 18.04.2022 20:30
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenlendi.
Daha sona üyeler ile Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde ve Karakalem Eğitimleri Gençlik Merkezinde kapsamında KYK Kız yurdunda eğitimler devam etti.