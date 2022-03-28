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Eğitimler devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata yapmış olduğu eğitim etkinliklerine Konya’da devam ediyor. Konya’da da ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Büyükata, ‘Hayalin Varsa Yorulmaya Değer’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. 

28 Mart 2022 Pazartesi 00:51
Eğitimler devam ediyor

Konya Valiliği himayesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ‘II. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES 2022)’ programına katılmak için Konya’ya giden Böyükata, Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Topbaş 'ın daveti üzerine öğrenciler ile bir araya geldi.
Böyükata, ‘Hayalin Varsa Yorulmaya Değer’ başlıklı söyleşisinde öğrenciler ile etkileşimli bir yolla sohbet havasında bilgiler paylaştı. Böyükata, kendi eğitim hayatından, öğrencilik yıllarından, akademik kariyer yolculuğundan, farklı ülkelere ilişkin izlenimlerinden hareketle geleceğe yönelik ufuk açıcı bilgiler paylaştı.
Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, onların heyecanla sordukları sorularına da cevap veren Böyükata, öğrenmeyi-öğrenmenin ve becerilerini geliştirmelerinin gerektiğini de onlara hatırlattı.
Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Topbaş, yoğun programı arasında davetlerini kırmayıp kendilerine zaman ayırıp okula kadar gelerek ufuk açıcı bilgileri öğrencileriyle paylaştığı için Böyükata’ya teşekkür etti ve günün anısına kendisine hediye takdiminde bulundu.

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