Eğitimler başladı

İş Kulübü kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler gibi dezavantajlı konumdaki kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksatlı eğitim programı olduğu belirtildi. Kişilerin iş yaşamına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri, bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama/bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlendiği ifade edildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, İş Kurumu ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile İş Kulübünde 15 kişilik grupla bir haftalık eğitim programı planlandığını söyledi. Uğuz, hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerilerinin verilen eğitimlerle geliştirileceğinin altını çizdi.