Eğitimler başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘Kültürümüz Kimliğimiz’ başlıklı proje kapsamında Macaristan’dan gelen iki gönüllü, gençlere yönelik İngilizce eğitim kursuna başladı.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, değişen ve gelişen dünya düzenini yakalayabilmek için tek dil bilmenin dahi yetersiz olduğuna vurgu yaparak, küresel bir dil olan İngilizceyi öğrenmenin önemine dikkat çekti, proje kapsamında Macaristan’dan ilçeye gelen Khayal Mehyaddinov ve Ahmed Hafeez isimli gönüllülerin, İngilizce eğitim çalışmalarına başladığını söyledi. Uğuz, ‘’Değişimin hızlı bir biçimde yaşandığı ve bütün dünya toplumlarını etkilediği içinde yaşadığımız uzay çağında gençlerin dil öğrenimini önemsiyoruz. Konuşma Kulübü’nde alışılmış klasik eğitim yöntemlerinin dışında yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak gençler İngilizceyi eğlenerek öğretiyoruz. Konuşma kulübünde klasik eğitim yöntemlerinin dışına çıkılıyor, gençleri öğrenme süreçlerine dâhil ederek yaygın eğitim metotları ile hem eğlenmeleri hem de kalıcı olarak pratik İngilizce konuşabilmeleri sağlanıyor. Konuşma kulübü ile klasik dil öğretiminin dışına çıkarak gençlerin yaşayarak, yaparak ve bizzat dahil oldukları ortamlar ve programlar hazırlayarak dil öğrenmelerini sağlıyoruz’’ dedi.

GENÇLERİ HAYATA

HAZIRLANIYOR

Eğitim de olduğu gibi iş dünyasının dilinin de İngilizce olduğunu belirten Uğuz, sürekli küreselleşen, ticarette sınırların kalktığı bir dünyada iletişimin aracı dilinin İngilizce olduğunu belirtti. Uğuz, ‘’Uluslararası konferanslar, fuarlar, sergiler, iş toplantıları da İngilizce dili konuşuluyor. İngilizce iş hayatında mesafe kat etmenin, kariyerinizde yol almanın temel taşlarından biri, çünkü hem iş bağlamında öğrenmeyi hem de farklı diller arası iletişimi mümkün kılıyor. Eğer mesleki yeterliliklerinizin yanı sıra iyi seviyede İngilizce biliyorsanız çok uluslu şirketlerde ya da ülke dışında çalışmak gibi seçenekleriniz var. Son derece keyifli bir dil olan İngilizceyi öğrenmek için günümüzde sayısız imkân ve yöntem bulunmaktadır. İngilizce öğrenmek kişinin kendine ve geleceğe yaptığı bir yatırımdır. Bir yabancı dil bilmenin gençlere sağladığı güven duygusu, farklı çalışmaların altına imza atacak gücün ortaya çıkmasını da destekliyor’’ ifadelerini kullandı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 12 ay süreyle gönüllülük yapmak üzere Sorgun’dan da Macaristan'a giden Gurin Yağmurcu’nun da bu ülkede gönüllülük faaliyetlerine başladığını bildirdi.