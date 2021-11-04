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Eğitimin sorunları

Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliği tarafından Yozgat eğitimindeki eksikliklere yönelik yapılan araştırmanın sonucu ilan edildi.

04 Kasım 2021 Perşembe 00:41
Eğitimin sorunları

Eğitim İş SendikaYozgat İl Temsilciliği, Yozgat il genelinde eğitimde yaşanılan sorunların tespitine yönelik yaptığı çalışmanın sonuçlarını ilan etti. Sendikanın Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Yozgat’taki eğitimin sorunlarını 15 madde ile özetledi. Tuygun yaptığı paylaşımında, Yozgat’ta okul binalarının çoğunluğunun yetersiz durumda olduğuna dikkat çekerek, ‘’Uygulamalı dersin atölyesi, sınıfı, araç ve gereci olmayan okullar çoğunluktadır. Geçilen okullar vardır. Sınıf mevcutları hala 30’un üstünde okullarımız bulunmaktadır’’ dedi. Tuygun, spor salonu olmayan ya da yetersiz olan okulun çoğunlukta olduğunu, kış memleketi olan Yozgat’ta Beden Eğitimi dersini yapmanın çok daha güçleşeceğine dikkat çekti. Tuygun, ‘’Konferans solonu ya da çok amaçlı salonu olmayan okullar çoğunluktadır. Olanlar varsa da yetersizdir. Okul bahçeleri yetersizdir. Okullarımız için maske ve dezenfektan temini yapılmış ancak yetersizdir. Okulların yardımcı personel sayıları çok yetersizidir. Tuvalet ve lavaboların temizliği yapılıyor fakat yeterli değildir. Bazı okullarımızda norm kadro eksiği bulunmaktadır. Ücretli öğretmenlerin çalıştığı okullarımız çoğunluktadır. Okullarımızda sağlık personeli yoktur. Sağlık personel ihtiyacı vardır. Şehir içi okul servislerinin kontrolü düzenli yapılmıyor. İlimizde taşımalı eğitim çok fazladır. Köylerimizin tamamına yakını taşımalı eğitim yapmaktadır’’ diyerek, sıkıntıları sıraladı.

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